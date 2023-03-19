على غرار تويتر.. الدفع مقابل التحقق لمستخدمى فيسبوك وإنستجرام

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة ميتا خدمة الإشتراك الخاصة بها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهى الخدمة التى تسمح لمستخدمى فيسبوك وإنستجرام بالدفع مقابل التحقق على غرار تويتر، وكانت قد أعلنت شركة ميتا فى بيان لها أن الخدمة سوف تمنح المستخدمين الشارة الزرقاء بعد التحقق من حسابتهم بستخدام هوية حكومية.





ومن المتوقع أن تكلف الخدمة ما يقارب من 11 دولار و99 سنت شهريا على الويب، وقال أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العلامة الزرقاء التى تتواجد بجوار الاسم بمواقع التواصل الاجتماعى تمنح للمشاهير أو الأفراد الذين تمكنوا من تحقيق إنجاز عظيم، وتناولت أخبارهم الصحف والمواقع، وسيو البحث الخاص بهم على جوجل مرتفع، أى بمجرد كتابة أسممائهم على جوجل يظهر البحث الخاص بهم، وهم من ترة مواقع التواصل الاجتماعى أنهم يستحقون أن يكون بجوار أسمائهم العلامة الزرقاء.

وأكد طارق، فى حوار عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "هذا الصباح" من تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على أن الخدمة تظل بدون مقابل للأفراد الذين حصلوا على إنجازات هامة وتناولت أخبارهم الصحف والمواقع، وكذلك أولئك الذين حصلوا بالفعل على العلامة الزرقاء قبل إتاحة الخدمة مقابل إشتراك، على غير ما يعتقد البعض أن الخدمة أصبحت مقابل اشتراك للجميع.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات،أن شركة ميتا تستهدف إتاحة العلامة الزرقاء للأفراد العاديين وغير المشاهير لكى يتمكن الأفراد العاديين من تأمين حسابتهم، إضافة إلى إمكانية حصولهم لصندوق دعم لهم بأى وقت خلال 24 ساعة بمقابل مادى.

وأشار إلى أن العلامة الزرقاء بجميع المنصات لها شكل واحد ولها أيضا العديد من المزايا أبرزها الظهور بأولوية حال كتب صاحبها تعليق بأحد المنشورات، ويظهر اسم المستخدم أول اسم حال البحث عن الاسم، إضافة إلى خاصية حماية إضافية عن الحسابات العادية.