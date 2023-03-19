بسعر رخيص.. مواصفات هاتف جوجل القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وأشارت جوجل إلى هاتفها الجديد الذى يحمل اسم "Google Pixel Fold" يعد من أرخص الهواتف القابلة للطى. وأضافت الشركة إلى أن هاتفها الجديد القابل للطى يطرح فى الأسواق بسعر يتراوح بين 1300 دولار و1500 دولار. ويتمتع هاتف "Google Pixel Fold" بترقية كبيرة من فى معالج "Tensor G2" حيث يطرح بكاميرا ثلاثية وتأتى الرئيسية منه بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل ومستشعر بزاوية فائقة بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 10 ميجابيكسل. ويزود الهاتف "Google Pixel Fold" ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة.

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