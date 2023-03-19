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جدة - نرمين السيد - ونشر المكسيكى الذى يدعى جوناثان أريزا، عدد من الصور التى تجمعه مع التمساح أثناء قضاء وقتا ممتعا معه.
ويشارك المكسيكى التمساح فى مختلف أنشطته سواء اللعب أو النوم أو الخروج، وقال إن التمساح "جامورا" يتمكن من صعود السلالم، والدخول والخروج من البركة التى أنشأها خصيصا له لاصطياد الأسماك، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "نيويورك بوست".
وتابع: "عندما اشتريت التمساح كان حيوانا صغيرا وعدوانيا، لكونه من الفصيلة الشهيرة بالعدوانية التى تمثلها فى البرية".
وأشارت إلى النظام الغذائى للتمساح يتكون من الأرانب والجرذان ولحم البقر والدجاج وبعض القشريات، والتى يتم شراؤها مذبوحة مسبقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكسيكى يربى تمساحا فى منزله ويشاركه كافة الأنشطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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