الإفتاء: من جعل الحياة الزوجية عداوة بدل المودة فقد حرم نفسه من نعمتها

جدة - نرمين السيد - واستشهدت الدار بقول الله عز وجل ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة﴾ [الروم: 21].

وتابعت: لتطمئنوا إِلَيْهَا، وترتاحوا، ولا يخفى ما بثه الله تعالى بين الأزواج من الشفقة والحنان، وما أوجبه على كلا الزوجين من المودة والرحمة، والتفانى فى الإخلاص والمحبة، ونهى عن الشقاق، وكيف لا، وهما شركاء البأساء والنعماء، والضراء والسراء؟!