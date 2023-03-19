جدة - نرمين السيد - وكانت "لينوفو" قد أطلقت جهاز Lenovo Tab Extreme للأسواق العالمية خلال فعاليات CES 2023، واليوم تستعد الشركة لإطلاق هذا الإصدار فى السوق الصينى بعنوان Lenovo Legion Y900. ويأتى الجهاز الجديد من "لينوفو" برقاقة معالج MediaTek Dimensity 9000 كما يأتى الجهاز ببطارية 12300 mAh. ويحتوى على شاشة OLED بحجم 14.5 إنش، ودقة عرض 3000 فى 1876 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz وتقنية Dolby Vision وكذلك HDR10+. وينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضًا مع البطارية المميزة بقدرة 12300mAh تدعم لينوفو هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 68W.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطلقه الشركة 21 مارس الجارى.. مواصفات جهاز Lenovo Legion Y900 اللوحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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