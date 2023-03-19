الأسماك غطته بالكامل.. ماذا حدث فى نهر دارلينج بأستراليا؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، السبب وراء الظاهرة المخيفة أن ملايين الأسماك نفقت فى نهر دارلينج بالقرب من قرية مينيدى، وهو ثالث نفوق واسع النطاق فى المنطقة منذ عام 2028، مضيفة أن الأسماك النافقة المتحللة، أدت إلى انسداد جزء كبير من النهر الواقع فى المنطقة النائية بجنوب شرق أستراليا.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر قوارب وسط مجموعات كثيفة من الأسماك التى طفت على سطح الماء، لدرجة أنها حجبت رؤية سطح النهر، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".



وأشارت الحكومة المحلية إلى أن موجة حارة ضرب المنطقة أدت إلى تفاقم الظاهرة.