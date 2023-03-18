الإفتاء: لا بد أن يتكاتف الجميع وقت الأزمات

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه لا بدَّ أن يتكاتف الجميع خاصة فى وقت الأزمات، فالإنسان محتاج إلى غيره فى غذائه، وشرابه، وكسائه، ودوائه، وغير ذلك من شئون حياته، قال تعالى: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (الزخرف: 32).





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