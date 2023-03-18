ثوران بركان جبل ميرابى فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية أن ارتفاع السحب الحارة المنبعثة من البركان وصل إلى 1300 متر فى السماء. وطالبت وكالة إدارة الكوارث فى إندونيسيا المواطنين بتوخى الحذر إزاء خطر التدفق الطينى البركانى خاصة عند هطول الأمطار حول ميرابى. يشار إلى أن "ميرابى" هو أحد أكثر البراكين نشاطا فى إندونيسيا ويبلغ مستوى التحذير به الدرجة الثانية. ووقع آخر ثوران عنيف للبركان عام 2010 وتسبب فى مصرع أكثر من 350 شخصا.

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