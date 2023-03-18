جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بى سى" أن الحادث الغامض يعقب فيضانات وتغيرات بالنظام البيئى وربما وقع بسبب نقص مستوى الأكسجين فى المياه وارتفاع درجات الحرارة والتى من المتوقع أن تصل إلى 40 درجة خلال الأيام المقبلة. وأوضحت السلطات أنها تراقب وتقيم المخاطر على الثروة السمكية بالمنطقة، مشيرة إلى أن معدل نفوق الأسماك هذه المرة يزيد بشكل كبير عما حدث من قبل عامى 2018 و2019.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور مفاجئ لملايين الأسماك النافقة بنهر «دارلينج» الأسترالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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