عاصمة العطور الفرنسية تغرق فى روائح القمامة الكريهة

جدة - نرمين السيد - حتى اليوم السبت، لم يتم إخراج أى حاوية قمامة فى المناطق التى يتم فيها جمع القمامة عن طريق مسؤولى بلدية باريس، خلافا لما قاله وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، الذى أكد صباح أمس أن عمليات جمع القمامة قد بدأت بالفعل.

ونفى مساعد لرئيسة بلدية باريس آن هيدالجو (المؤيدة لهذه الحركة المجتمعية)، تصريحات وزير الداخلية حول إجبار المضربين على العودة إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصممة لحماية الخدمات الأساسية.

وبدأ عمال جمع القمامة فى باريس إضرابا منذ 13 يوما مع إغلاق المحارق، ويتولى هؤلاء العمال عمليات جمع القمامة فى حوالى نصف دوائر العاصمة العشرين، بينما تتولى شركات خاصة المناطق الأخرى، التى ما زالت تعمل وأبرم بعضها عقودا لتنظيف الشوارع المزدحمة فى المناطق الأكثر تضررا حيث تنبعث روائح كريهة بشكل متزايد.

وتوقف العمل فى ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة لتتجمع أكياس القمامة على طول أرصفة بأكملها وتمتلئ حاويات القمامة وصناديق الكرتون القديمة وجبال من أكياس القمامة فى شوارع مؤدية إلى بعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة فى العاصمة الفرنسية.

وصوّت جامعو القمامة وعمال النظافة من مدينة باريس على مواصلة الإضراب "على الأقل حتى الاثنين المقبل 20 مارس، وذلك خلال اجتماع عام عُقد الثلاثاء الماضى فى موقع حرق النفايات فى "إيفرى سور سين" (وهى ضاحية تابعة لإقليم فال دو مارن فى إيل دو فرانس وتقع فى شمال فرنسا) .

وفى بيان صحفى، قال العاملون فى جمع القمامة إن هذه التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد "تخص جميع العاملين فى قطاع معالجة النفايات والنظافة والمياه والمجارى والصرف الصحى فى مدينة باريس.

وبحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سى جى تى) وهى إحدى كبرى النقابات العمالية الفرنسية، فإنه يمكن لجامعى النفايات والسائقين التقاعد حاليا من سن 57 عاما، لكن سيتعين عليهم العمل عامين إضافيين بموجب خطة الإصلاح الحكومية.

وتشير الكونفدرالية إلى أن متوسط العمر المتوقع للعاملين فى مجال جمع النفايات يعد أقل بما بين 12 و17 عاما من المعدل بالنسبة للبلاد بأكملها.

وانضم جامعو القمامة إلى الإضرابات التى تشهدها البلاد فى كثير من قطاعات الدولة الحيوية وذلك ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، حيث نظمت العديد من المظاهرات والاحتجاجات على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

وتفاقم الوضع أكثر فى البلاد بعد لجوء الحكومة الفرنسية إلى المادة 49.3 من الدستور لإقرار مشروعها دون تصويت برلمانى، وتصاعدت حدة التوتر ونزل الآلاف من الفرنسيين إلى الشارع احتجاجا على هذا الإعلان.

وفى الوقت نفسه، تقدم نواب بطلب سحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، بعد قرار تمرير مشروع القانون دون تصويت فى الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى فى البرلمان).

وشارك فى التوقيع على الطلب 91 من أعضاء المعارضة المنتخبين من خمس مجموعات فى الجمعية الوطنية.