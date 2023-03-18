الإفتاء توضح معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المسلم مأمورٌ بالأخذ بالأسباب والسَّعى فى طلب الرزق، فإن أصابه الغنى شَكَرَ، وإن أصابه الفقر صَبَرَ، وبقدر التسليم بالقضاء والقدر، وبذل الجهد فى الأخذ بالأسباب، يتسابق الفقراء والأغنياء على السواء إلى عبادة الله تعالى وابتغاء الأجر والثواب ونَيل رضوان الله، وقد يسبق الغنى إلى الجنة، وقد يسبق الفقير إلى الجنة.





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