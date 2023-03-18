«هواوى» تستبدل آلاف المكونات الأمريكية بنسخ صينية فى أجهزتها

جدة - نرمين السيد - وأكد مؤسس مجموعة "هواوى" رن تشنج فاى، وفقا لراديو "مونت كارلو" الدولية، اليوم السبت، أن "هواوى" استبدلت أكثر من 13 ألف قطعة بنسخ صينية فى السنوات الثلاث الماضية، طورت الشركة أيضا أكثر من 4 آلاف لوحة دوائر كهربائية لمنتجاتها، موضحا أن إنتاج لوحات الدوائر الكهربائية مستقر حاليا، لأنهم يملكون احتياطيا من مكونات منتجة محليا.
وقال" إنه لا تزال هناك صعوبات فى تصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة المتقدمة فى الصين، لذلك يتعين علينا إيجاد طرق أخرى للّحاق بالولايات المتحدة على هذا الصعيد، لافتا إلى أن "هواوى" أنفقت 23.8 مليار دولار على البحث والتطوير فى العام 2022 وأن الشركة ستستثمر أكثر فى السنوات المقبلة بفضل ارتفاع الأرباح".
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