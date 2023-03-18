«واحة أم الماء فى ليبيا.. جنة وسط الصحراء».. تقرير لـ «القاهرة الإخبارية»

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا إخباريا عن "واحة أم الماء فى ليبيا.. جنة وسط الصحراء"، وقال التقرير إن بحيرة أم الماء تقع جنوب الصحراء الليبية فى منطقة أوبارى، أكبر الواحات الليبية المتناثرة فى الصحراء الغربية.





أضاف التقرير أن واحة أم الماء فى ليبيا يسكنها قبائل العرب والتبو والطوارق، وهى منطقة جذب سياحى مهم فى ليبيا، وتجمع بين الطبيعة الصحراوية الهادئة والمياه العذبة.

ولفت التقرير إلى أن الواحة نشأت من آلاف السنين بعد جفاف بحيرة ضخمة كانت تحتل الصحراء الليبية، مخلفة وراءها العديد من العيون والجنان من أشهرها "أم الماء"، فلا شىء أجمل من منظر واحة ممتدة وسط الصحراء، تعد بالأمن والحماية والإنقاذ لأى مسافر ضل الطريق، ولقرون مثلت واحة "أم الماء" الليبية هذا المفهوم لآلاف المسافرين، إذ ظلت تنتظرهم بين كثبان الرمال المرتفعة، لتمد يد العون لمن يحتاج.

وواحة "أم الماء" هى إحدى الواحات الليبية المتناثرة فى الصحراء، لكنها تتميز بأكبر بحيرة بين الواحات، وهى بحيرة عذبة تظللها الأشجار والنخيل، وتبدو كالجنة وسط المدى الذهبى اللا نهائى، ونشأت واحة "أم الماء" من آلاف السنين، بعد جفاف بحيرة ضخمة كانت تحتل الصحراء الليبية، مخلفة ورائها العديد من العيون والجنان من أشهرها "أم الماء".