محار عملاق.. 5 حيوانات رخوية تنافس على الأجمل فى العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، يتولى مركز "لوفه" المتخصص فى الأبحاث المتعلقة بالتنوع البيولوجى فى فرانكفورت الألمانية، تنظيم المسابقة التى تستند إلى التصويت عبر الإنترنت.
والحيوانات التى وصلت إلى المرحلة النهائية فهى هاليوتس من تشيلى معروف باسم "لوكو"، وبزاقة، وحلزون بحرى من دون صدفة، ومحار عملاق، وبزاقة بحرية ذات قرون.
وقالت مديرة المركز كارولا غريف: "من بين كل اللافقاريات، تحظى الرخويات بالتقدير الأكبر من البشر، إلا أن هذه الأنواع مهملة بشكل مثير للاستغراب فى البحوث الجينية".
وأجرى المتخصصون عملية اختيار أولى من بين أكثر من 85 ألف نوع من الرخويات المعروفة فى العالم، ومنها الحلازين الأرضية والبحرية والبزاق والمحار.
وانطلقت عملية التصويت على أجمل حيوان من الرخويات إلكترونيا مطلع مارس الجارى، أما الحيوان الفائز فستحدد الخارطة الجينية الخاصة به، بهدف فهم كيفية تطوره والفوائد التى قد يوفرها للبشر بصورة أفضل.
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