الإفتاء: الله شرع الزواج لإقامة الأسرة وتنظيم الحياة بين الرجل والمرأة

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل شرع الزواج لإقامة الأسرة، وتنظيم الحياة بين الرجل والمرأة، وإنجاب النسل، والقيام على تربيته وتهذيبه والسير به فى مدارج الحياة، أسسًا لتكون على الوجه الأكمل.





وأضافت عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تستمر الحياة الزوجية موصولة موثقة بروابط من المودة والأخلاق والشرع. وقالت إن الله تعالى وصف الزواج بالميثاق الغليظ، وهذا الوصف لم يصف الله به إلا ميثاق النبيين قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾. وأوضحت أن هذا الميثاق الغليظ يحتِّم على الزوجين إن تعسرت العشرة بينهما أن يتحمل كل منهما الآخر وأن تكون المعاملة بينهما بالمعروف.

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