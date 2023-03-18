الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم إطلاق القمر الصناعى "قاوفن-13 02" فى الساعة 16:33 مساء "بتوقيت بكين" على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بى"، ودخل مداره المخطط له بنجاح. وسيستخدم القمر الصناعى بشكل أساسى فى عمليات مسح أرضية وتقدير غلة المحاصيل والحوكمة البيئية والإنذار المبكر للأرصاد الجوية والتنبؤ بها، بالإضافة إلى الوقاية الشاملة من الكوارث والتخفيف من حدتها. وتعد هذه هى المهمة رقم 468 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".

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