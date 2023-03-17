تجمل بالأخلاق.. تعرف على فوائد التمسك بأمانة الكلمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أهم نصائح فوائد التمسك بأمانة الكلمة: كما تحافظ أمانة الكلمة على الحقوق، وتحمى الأرواح من الهلاك، إلى جانب أنها تساعد فى بناء الأوطان، وانتشار السلام والود بين أبناء الوطن الواحد.

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