معهد الفلك: الإثنين بدء فصل الربيع.. وشم النسيم 17 أبريل

جدة - نرمين السيد - تحل يوم الاثنين المقبل لحظة الاعتدال الربيعى فى مصر ودول نصف الكرة الشمالى، والاعتدال الخريفى فى نصفها الجنوبى، ويتساوى طول الليل والنهار فى جميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية.





وطبقا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن فصل الربيع لعام 2023 سيبدأ فى الساعة 11 مساء و26 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، حتى الانقلاب الصيفى الذى يقع يوم 21 يونيو المقبل.

والمناخ فى مصر خلال فصل الربيع يشهد تقلبات فى الجو نتيجة لنشاط رياح الخماسين، وهى رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتى من الصحراء الكبرى محملة بآلاف الأطنان من الرمال تصل إلى مصر وبلاد الشام ومنطقة شبه الجزيرة العربية، وتحد من مدى الرؤية بشكل كبير حتى إنها تصل إلى درجة الانعدام تماما فى بعض الأحيان، إذ تحجب نور الشمس، وتكون جافة وتتميز بشدة لهيبها وحرارتها المرتفعة.

ومن المفترض استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم شم النسيم وهو عيد مصرى قديم، يحتفل به المصريون مع مطلع فصل الربيع، وقد حددت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية يوم شم النسيم هذا العام فى 17 أبريل المقبل الموافق 26 رمضان المقبل.

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، إن الاعتدال الربيعى يحدث عندما تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس من كل عام وذلك خلال الرحلة التى بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوى مباشرة حيث تحركت تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فزادت فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى ونقصت فى النصف الجنوبى.

وأضاف أنه عند تعامد أشعة الشمس عند خط الاستواء وحدوث الاعتدال الربيعى يتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى منها فيما يحدث الاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى، موضحا أن الفصول الفلكية الأربعة تحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بزاوية 23 درجة و27 ثانية.

ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد أن القمر الجديد "محاق شهر رمضان" سيظهر يوم الثلاثاء المقبل، ولن يكون القمر مرئيا فى السماء طول الليل فى ذلك اليوم حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض.

وأكد أن هذه الليلة تعد أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.