صدمة.. 20 وظيفة يمكن أن يؤديها «ChatGPT» بدلا من البشر

جدة - نرمين السيد - يمكن أن يوفر روبوت الدردشة التوليدى للذكاء الاصطناعى استجابات مفصلة بناءً على الإرشادات أو المطالبات المقدمة من المستخدمين.

سواء كانت مقالة مكونة من 1000 كلمة، أو مشكلة فى الرياضيات، أو خطاب تغطية أو حتى رمز، يمكن لـ "ChatGPT" تقديم إجابات للجميع وذلك أيضًا بلمسة شبيهة بالبشر.

قام مطورو "ChatGPT" بصنع الذكاء الاصطناعى لمساعدة البشر وإفادةهم؛ ومع ذلك، فقد أصبح أقوى مما يمكن أن نتخيله، وبدلاً من الاستفادة، هناك خوف من أن يحل محل الوظائف البشرية.

فى استطلاع حديث أجراه موقع "Resumebuilder" على 1000 من قادة الأعمال، استبدلت حوالى نصف الشركات الأمريكية التى نفذت "ChatGPT" فى أعمالها الآن موظفيها بالذكاء الاصطناعى.

وليس فقط فى الولايات المتحدة ولكن فى جميع أنحاء العالم، يخشى الموظفون فى مختلف الصناعات من فقدان وظائفهم بسبب "ChatGPT".

لجعل الأمور أكثر إثارة للقلق، أطلقت "Open AI" الإصدار المتقدم من "ChatGPT- GPT 4"، ومع ذلك، قالت الشركة إن روبوت الدردشة "AI" لا يمكن أن يحل محل البشر وهو مصمم للأشخاص.

ولاختبار قدرات "GPT-4"، طلب أحد المستخدمين من البرنامج تسمية 20 وظيفة يمكن أن يؤديها عوضًا عن البشر.

لقد دفع أيضًا الذكاء الاصطناعى إلى رسم الإجابة فى نموذج مع "استبدال الرقم والوظيفة والسمات البشرية"، والإجابة صادمة حرفيًا.

فيما يلى قائمة بـ 20 وظيفة، كشفت "GPT-4" أن لديها القدرة على استبدال البشر:

1- موظف إدخال بيانات

2- ممثل خدمة العملاء

3- المدقق اللغوى

4- المحامى

5- المحاسب

6- المترجم

7- مؤلف الإعلانات

8- محلل أبحاث السوق

9- مدير التواصل الاجتماعى

10- مجدول المواعيد

11- مسوق عبر الهاتف

12- المساعد الافتراضى

13- الناسخ

14- المراسل الصحفى

15- وكيل السفر

16- المدرس الخاص

17- محلل الدعم الفنى

18- مسوق البريد الإلكترونى

19- منسق المحتوى

20- المبرمج

وليس فقط الوظائف، ولكن GPT-4 كشفت أيضًا عن السمات البشرية التى يمكن أن تحل محلها فى هذه الوظائف، والتى تشمل السرعة والدقة، والتواصل والتعاطف، والاهتمام بالتفاصيل، والبحث والتنظيم، والمهارات الرياضية، وإتقان اللغة، والإبداع والكتابة، والمهارات التحليلية، وإنشاء المحتوى وتنظيمه، وإدارة الوقت، والإقناع والتواصل، وتعدد المهام والتنظيم، والاستماع و مهارات الكتابة، والتحقق من الحقائق والكتابة، والتخطيط والتنسيق، والمعرفة والتدريس، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات، والكتابة والاستهداف، والتفكير النقدى والحكم، وإجراء المقابلات والتقييم.

ومع ذلك، لا يزال هناك مساحة للبشر، حتى بعد المساعدة فى جميع المطالبات وتقديم إجابات أكثر منطقية، لا يمكن لـ "AI Chatbot" أن يحل محل منشئيها. ليس الآن بالتأكيد.

فى العديد من الاختبارات الصعبة التى أجريت لـ "ChatGPT"، تم تقييم أن الذكاء الاصطناعى يمكنه تقديم الرعاية الطبية أو الإجابات المتوسطة، حتى أن أحد الأساتذة قال إن المقالة التى كتبها "ChatGPT" تبدو وكأنها كتبها طالب دون المتوسط.

فى الختام، فى حين أن ظهور الذكاء الاصطناعى أمر لا مفر منه، إلا أنه لا يزال مطورًا لمساعدة البشر.

لذا، لإلغاء الخوف من استبدال الذكاء الاصطناعى بالبشر، من الأفضل الاستفادة من الذكاء الاصطناعى بدلاً من السماح للذكاء الاصطناعى باستخدامك.