- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
جدة - نرمين السيد - وظهرت لوبيز، صاحبة الـ53 عاما، مرتدية زيا أسود لامع، واستكملت إطلالتها بحذاء فضى طويل لامع، ونالت صورها استحسان عدد كبير من الجمهور.
ارتدت جينيفر لوبيز، زوجا من الأحذية ذات الأربطة المزينة بالفراء فى الأعلى.
فى وقت سابق، أعلنت جينيفر لوبيز، عن طرح ألبومها الجديد "This Is Me… Now" هذا الصيف.
الألبوم من المتوقع أن يتضمن بعض الأغانى المبهجة وأناشيد حفلات لوبيز، وسيتضمن "This Is Me… Now" أغان مثل "To Be Yours" و"Mad in Love" و"Dear Ben Pt. II" و"الطائر الطنان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسود اللامع... جلسة تصوير جديدة لـ جينيفر لوبيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.