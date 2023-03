بالأسود اللامع... جلسة تصوير جديدة لـ جينيفر لوبيز  

جدة - نرمين السيد - وظهرت لوبيز، صاحبة الـ53 عاما، مرتدية زيا أسود لامع، واستكملت إطلالتها بحذاء فضى طويل لامع، ونالت صورها استحسان عدد كبير من الجمهور.



ارتدت جينيفر لوبيز، زوجا من الأحذية ذات الأربطة المزينة بالفراء فى الأعلى.

فى وقت سابق، أعلنت جينيفر لوبيز، عن طرح ألبومها الجديد "This Is Me… Now" هذا الصيف.

الألبوم من المتوقع أن يتضمن بعض الأغانى المبهجة وأناشيد حفلات لوبيز، وسيتضمن "This Is Me… Now" أغان مثل "To Be Yours" و"Mad in Love" و"Dear Ben Pt. II" و"الطائر الطنان".