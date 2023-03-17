توقعات الأبراج اليوم الجمعة 17 مارس 2023.. مفاجآت وحظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

استثمر أفضل حالاتك المهنية فى الأعمال النافعة.. حاول أن تقضى وقتا سعيدا مع شريكك تنسى فيه كل الهموم.. لا تبالغ فى مصروفاتك؛ حتى لا تتعرض للأزمات المالية.

برج الثور

اسعَ جاهدًا لتحقيق أهدافك وطموحاتك.. عليك أخذ قسطًا من الراحة للتخلص من مشاعرك السلبية.. اعمل بجد لزيادة دخلك اليومى.

برج الجوزاء

أنت قادر على اتخاذ القرارات المهمة بشأن المستقبل. عليك قضاء بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريكك.. حاول الاستعداد لعمل جديد يمكنك من زيادة دخلك.

برج السرطان

لا تنشغل كثيرًا بمشاكل عائلتك ما يؤثر على أداء مهامك.. هذا هو الوقت المناسب للخروج مع شريكك.. فكر فى الاستعانة بشريك أو صديق فى مشروعك.

برج الأسد

عليك استغلال طاقتك المرتفعة فى تنفيذ مشروع خاص بك.. حاول حل أى خلافات مع شريكك بهدوء شديد حتى لا تخسر علاقتكما.. إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة المالية، لا تتردد فى مساعدته.

برج العذراء

عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لتجديد نشاطك.. حاول أن تستفيد من خبرة كبار أسرتك وعائلتك لحل أى خلافات بينك وبين شريكك.. لا تشعر بالقلق الدائم ناحية الضغوطات المالية؛ ما يسبب لك الانزعاج.

برج الميزان

حاول معالجة أى ضغوطات فى عملك بحكمة وهدوء وصبر.. اخرج لـ التنزه مع شريكك.. حاول استغلال ذكاءك فى زيادة أرباحك.

برج العقرب

اسعَ بجد كى تحقق مزيد من أهدافك التى طالما انتظرتها.. حاول أن تشعر بالحب والرومانسية تجاه شريك الحياة.. لا تتشاءم بشأن أوضاعك المالية فكل ضغط سيمر.

برج القوس

تجنب الشعور بالفشل، وحاول كثيرا لتحقيق ذاتك.. حاول الجلوس مع شريكك والإهتمام به.. تفاءل بشأن وجود تحسن فى جميع أحوالك المادية.

برج الجدى

أنت بحاجة للراحة من ضغوط العمل.. حاول علاج أى مشكلة مع شريكك بصبر وحكمة ودون عصبية.. تفاءل بشأن انفراجة فى أزماتك المالية.

برج الدلو

لا تنشغل كثيرًا بسبب البدء فى مشروع جديد وتنسى اهتماماتك.. حاول أن تبعد الخلافات بينك وبين عائلتك قدر الإمكان.. تساعدك إبداعاتك فى زيادة دخلك اليومى.

برج الحوت

حاول إدخال بعض التغييرات فى حياتك المهنية.. اقضِ وقتًا رائعًا مع أصدقائك المقربين.. حاول أن تشعر بالاستقلال المالى وابدأ فى إقامة مشروع خاص بك.