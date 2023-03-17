CHATGPT تطلق نسخة رابعة ثورية من تقنية الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - أطلقت "CHATGPT" نُسخة رابعة من تقنية الذكاء الاصطناعى التى تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير، ومن مميزات النسخة الثورية الجديدة أنه يصعب خداعها وتتمكن من تشخيص الأمراض بمهارة عالية.





فقد كشفت شركة OpenAI أخيرا النقاب عن أحدث إصداراتها لنماذج الذكاء الاصطناعى "GPT- 4"، وهو برنامج روبوتى للمحادثة وتكوين المحتوى اللغوى، قيل إنه كان قيد التطوير بسرية تامة طوال العام الماضى. ويعد وصف الصور بالكلمات، أحدث مفاجأة من الشركة، التى تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها. ووصف مراقبون أنها تمثل قفزة هائلة فى قوة الذكاء الاصطناعى، فى حين حذرت بعضها من أنها قد تشكل تحولا رئيسيا آخر فى المعايير الأخلاقية، لأنها تتطرق لجميع مناحى الحياة.

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