أخلاقنا الجميلة.. مساعدة ذوى الهمم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية مساعدة ذوى الهمم. لابد من استخدام أسلوب حوار سهل وسلس مع ذوى الاحتياجات الخاصة، والوصول إلى طريقة تفكيرهم. الابتعاد عن السخرية منهم والتنمر عليهم، ودعمهم وتشجيعهم، بعيدا عن مصطلحات مثل "أخرص" أو "أبكم" واستبدالها بمصطلحات مثل "فاقد النطق" أو "غير قادر على التحدث" حتى لا تشعر من تحدثه بالإهانة.

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