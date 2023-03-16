دراسة: البريطانيون ثانى أسوأ متوسط أعمار بين اقتصاديات السبع الكبار

جدة - نرمين السيد - كشف أكاديميون من جامعة أكسفورد وكلية لندن للطب أن البريطانيين هم ثانى أسوأ متوسط أعمار بين اقتصاديات الدول السبع الكبار، والبلد 36 بين الاقتصاديات المتقدمة فى العالم.





وقام متخصصون من الجامعة بدراسة أعمار البشر فى بريطانيا فى السجلات الرسمية عبر عقود، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ووجد الباحثون أن نمو متوسط العمر المتوقع أبطأ بكثير فى المملكة المتحدة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.

وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الأدنى داخل الدول السبع، مما يكشف عن سقوط مذهل فى المستويات القياسية البريطانية، حيث كان البريطانيون فى يوم من الأيام من بين الأشخاص الأطول عمرًا فى العالم.

وقام الباحثون بفحص متوسط المعدلات العالمية من 1952 إلى 2021 مع التركيز بشكل خاص على الدول السبع الصناعية فى العالم.

وتشمل السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهى دول مثلت مجتمعة أكثر من نصف صافى ثروة العالم فى عام 2020.

ولكن على الرغم من ثروتهم الاستثنائية، فإن دولة واحدة فقط - اليابان - هى من بين الدول العشر الأولى ذات معدل العمر المتوقع الأسرع نموًا.

وجدت النتائج المنشورة فى مجلة الجمعية الملكية البريطانية للطب أن المعدل ارتفع إلى 80.43 سنة من 68.63 فى عام 1950.

وعلى الرغم من التحسن العام، فإن الأرقام تعنى أن المملكة المتحدة تحتل الآن المرتبة 36 فى تصنيفات الأمم المتحدة لـ 200 دولة، أى 26 مرتبة أدنى من مكانتها فى المرتبة العاشرة فى عام 1950.

واحتلت دول مجموعة السبع الأخرى أعلى عدة مراتب، حيث احتلت إيطاليا المرتبة 16 على قائمة الأمم المتحدة، وفرنسا 20، وكندا 22، وألمانيا 29.

وعزا الباحثون الفشل الاستثنائى للمملكة المتحدة بسبب فشل السياسة الاقتصادية.