«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن سودانية حولت منزلها لمعرض صديق للبيئة

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "بأدوات بسيطة استطاعت أسرة هذا المنزل أن تعيد دوران مخلفات النباتات لتكون صديقة للبيئة، وتحولها إلى مجسمات وأشكال جميلة".
وأضاف: "بمواد صديقة لبيئة نجحت الأربعينية زهرة حامد وبناتها الخمسة فى إعادة تدوير مخلفات النفايات وتطويعها إلى أشكال ومجسمات ولوحات جميلة تدهش بها الزائرين منزلها الواقع فى أم درمان".
وأوضحت خلال التقرير: "نستخدم كل المواد الممكنة ولا أستخدم مواد خاصة، وأكثر شيء نستخدمه هو الفخار، ونحت الحجر وشغل الحبوب والنباتات الجافة، وهى أكثر أمور نركز عليها".
وتابع التقرير: "هذا البيت تحول إلى معرض مفتوح وجدت فيه بناتها ضالتهن فى عرض إبداعاتهن الفنية التى تكمن فى النحت على المجسمات الفنية التى أضفت على هذا الدار سحرا وجمالا، مستوحاة من عادات وتقاليد المجتمع السودانى".
وقالت إحدى بناتها: "الشغل هواية ومن الطفولة تعلمت ووجدت نفسى بهذا العمل، وبدأت العمل على الطين من فترة الروضة، وأرسم وأنحت وكما عملت على الفخار والدوم بين الطين الجيرى والعادى".
واختتم التقرير: "إلى جانب هذه اللوحات تنشط أسرة زهراء فى صناعة الفخار والأوانى المنزلية والتشكيل من الحجر والنجف من نبات القرع ومجسمات رمزية تمثل كل منطقة فى السودان".
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