الصاروخ الصينى «لونج مارش-11» ينفذ 16 عملية إطلاق ناجحة على التوالى

وأضافت الأكاديمية، مطورة الصاروخ، وفقا لوكالة الانباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش-11" أطلق مساء الأربعاء حاملا القمر الصناعى التجريبى "شييان-19" إلى الفضاء، ما يرمز إلى الإطلاق الناجح الـ16 للصاروخ منذ دخوله الخدمة فى عام 2015.
ويبلغ طول الصاروخ الحامل "لونج مارش-11"، وهو مركبة إطلاق صلبة من أربع مراحل، حوالى 21 مترا، ووزنه 57.7 طن، ويصل قطره الأقصى إلى مترين.
وتم تطوير الصاروخ لإطلاق مركبة فضائية صغيرة إلى مدار شمسى متزامن ومدار أرضى منخفض، مع قدرة حمل إلى مدار شمسى متزامن يبلغ 500 كيلوجرام.
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