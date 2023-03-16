بالأسود.. سميرة سعيد تتألق فى أحدث ظهور (صور) 

جدة - نرمين السيد - وظهرت الديفا فى الصور ببدلة سوداء لامعة، من كواليس تصوير حلقتها ببرنامج أنغام، واعتمدت على تسريحة شعر إنسيابية ومكياج هادئ أبرز أنوثتها، ونالت إطلالتها على إعجاب من الجمهور والمتابعين.

يذكر أن آخر أغنيات سميرة سعيد أهدتها لمنتخب المغرب بعد فوزه على نظيره البلجيكى فى الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022، وحقق وقتها المغرب فوزا كبيرا على بلجيكا بهدفين نظيفين.