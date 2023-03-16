ما هو دعاء الرياح؟

جدة - نرمين السيد - وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من ظاهرة قوية تصل إلى القاهرة الكبرى، اليوم الخميس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

دعاء الرياح

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

بينما توقع الخبراء تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من ظاهرة جوية قوية تتمثل فى نشاط كبير لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على فترات متقطعة.