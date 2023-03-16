تقارير: إجراءات صعبة من آبل لـ خفض التكاليف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، كجزء من الإجراءات الجديدة، سيتم أيضًا تقليل وتيرة المكافآت لبعض العاملين فى الشركات، على الرغم من عدم وجود تخفيضات على ما يبدو.

ويذكر التقرير أن شركة آبل عادةً ما تقدم مكافآت وعروض ترويجية مرتين فى السنة، اعتمادًا على القسم وأداء الشركة.

يقال إن هذا حدث فى أبريل وأكتوبر، وهو ما يعنى أن بعض الأقسام قد لا ترى عروضًا ترويجية الشهر المقبل كجزء من خطط "آبل" لخفض التكاليف.

يشير التقرير أيضًا إلى أن شركة آبل تجمد التوظيف، وهو ما يتبناه العديد من عمالقة التكنولوجيا الآخرين.

كانت الشركة حذرة بشأن الإفراط فى التوظيف منذ عام 2020، على عكس "جوجل" و"ميتا" و"أمازون"، التى تسرح الآن آلاف الموظفين.

بصرف النظر عن تدابير خفض التكاليف، تدعى "بلومبيرج" أن فريق الموارد البشرية فى شركة "آبل" يلقى نظرة فاحصة على حضور الموظفين.

يخشى بعض العمال من أن التدقيق فى حضور المكتب هو مقدمة لطرد الشركة للعمال. حيث تعمل "آبل" على نموذج هجين، يتعين بموجبه على الموظفين القدوم للعمل ثلاث مرات فى الأسبوع.

وبالمثل، يخشى بعض العاملين بدوام جزئى فى متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة آبل أن يفقدوا وظائفهم بسبب تدقيق الشركة المتزايد لساعات العمل والحضور.

يسلط التقرير الضوء على أن بعض موظفى التجزئة الذين يعملون بدوام جزئى يقولون "إنهم يشعرون أنه يتم تشجيعهم على الاستقالة من خلال مطالبتهم بالعمل لساعات وأيام أكثر مما وافقوا عليه عندما تم تعيينهم".

كما ذكرنا سابقًا، تجنبت شركة "آبل" عمليات التسريح الجماعى للعمال حيث استأجرت الشركة بحذر فى العامين الماضيين.

وأشار تقرير إلى أن شركة آبل أضافت 164 ألف موظف اعتبارًا من سبتمبر 2022، بزيادة 6.5 فى المائة عن نفس الفترة من عام 2021، وبين عامى 2020 و 2021، وظفت الشركة 7000 عامل فقط.

ومع ذلك، تواجه الشركة الآن تحديًا كبيرًا لضمان عائد ثابت، فَفى الربع الأخير (من أكتوبر إلى ديسمبر 2022)، سجلت "آبل" إيرادات ربع سنوية بلغت 117.2 مليار دولار، بانخفاض 5% على أساس سنوى.

وكانت مبيعات "آيفون" للشركة منخفضة بسبب قيود العرض بسبب إغلاق "كوفيد 19" الصارم فى الصين، كما انخفضت مبيعات أجهزة "ماك".

يعانى عمالقة التكنولوجيا الآخرون أيضًا، ومؤخراً، أعلنت "ميتا" عن خطط لتسريح 10 آلاف عامل، بالإضافة إلى 11 ألف عامل قررت الشركة تسريحهم العام الماضى.

وقال الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج فى رسالة إن عمال ميتا المتأثرين سيبدؤون فى تلقى خطابات إنهاء العمل مساء اليوم.