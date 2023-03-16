توقعات الأبراج اليوم الخميس 16 مارس 2023.. نصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تفاءل بشأن الربح فى الأعمال التجارية.. لا تجعل قد سلوكك العنيد ينفر أصدقاءك منك.. حاول قضاء نزهة مع للاستمتاع مع شريكك.

برج الثور

احذر من الإجهاد حيث من الممكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.. تفاءل بشأن تحسن أجوالك المالية.. يمكنك قضاء وقت فراغك فى منزل شخص قريب منك.

برج الجوزاء

استغل أى فرص لكسب المال.. حاول التحدث مع حبيبك ولا تهمله، كما يمكنك التخطيط للاستمتاع بوقت فراغك مع أقرب أصدقائك.. حاول زيادة دخلك بعمل جديد.

برج السرطان

تجنب إنفاق الأموال دون داع.. كن حذرًا وشجاعًا أثناء مواجهة من يعارضك فى ممكان العمل.. حاول أن تستريح من عناء العمل، وتأخذ وقتا بينك وبين نفسك.

برج الأسد

كن حذرًا أثناء إبداء أى تعليقات على الآخرين.. حاول استغلال مهاراتك المهنية فى كسب مزيد من الأموال.. تحتاج إلى التركيز على جهودك لتحقيق النتائج المرجوة، كما يجب أن تأخذ قسطًا من الراحة للحفاظ على حياة صحية هانئة.

برج العذراء

حاول أن تستمتع ببعض الأنشطة الرياضية والأحداث الخارجية اليوم.. حاول توفير المال ولا تنفقه فيما لا يفيد.. كن هادئا عند وجود أى خلافات بينك وبين أسرتك.

برج الميزان

يجب أن تستغل وقت فراغك لتعزيز مهاراتك المهنية.. استغل أى فرصة من الممكن أن تحصل فيها على مزايا مالية.. يجب أن تحاول حل أى نزاع أو خلاف فى أسرتك من خلال المناقشة.

برج العقرب

يساعدك عملك الجاد وموقفك الإيجابى على تحقيق أهدافك.. حاول أن تكسب أموال إضافية بمزيد من الجهد.. اجلس مع شريكك واعطه من وقتك كثيرا حتى تزول أى خلافات بينكما.

برج القوس

تفاءل بشأن أوضاعك المالية.. حاول الاشتراك فى الأنشطة التى تشمل الشباب.. لا تستسلم لأى أحد يريد زعزعة استقرار حياتك الأسرية.

برج الجدى

حاول أن تساعد أى صديق يحتاج إلى المال.. اقضِ بعض اللحظات المريحة مع أفراد العائلة.. اجتهد فى حياتك المهنية ولا تيأس أبدا.

برج الدلو

كل شيء يتغير بمرور الوقت فحاول التغيير للأفضل.. حاول التحدث إلى معارفك ولكن لا تنشر أسرارك العميقة.. حاول استغلال أى فرصة لجلب مزيد من المال.

برج الحوت

افهم مشاعر شريكك وتحدث إليه باستفاضة.. تفاءل بشأن حصولك على مزاياك المالية من وظيفتك.. اجتهد دائما واستغل أى فرصة للتقدم فى العمل.