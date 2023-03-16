هيئة طبية بفرنسا تُوقف موظفة صوّرت جثث متوفين ونشرتها على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وأشارت فى بيان لهيئة "أوسبيس سيفيل دو ليون" التى تضم 13 مستشفى عامًا أنها "تلقت فى عطلة الأسبوع بلاغًا عن صور التقطها موظفة فى خدمة دفن الموتى فى مستشفى كروا روس".

وقالت الهيئة إن تحقيقًا إداريًا يجرى منذ الإثنين فى هذه التصرفات المستنكرة وغير المقبولة.

وذكرت صحيفة "لو بروجريه" المحلية، أن الموظفة المعنية نشرت على الشبكات الاجتماعية صورًا لجثث فى قسم خدمات دفن الموتى فى المستشفى.

وما لبث مستخدم إنستجرام يدعى مارفن ل، أن ذكر اسم الموظفة الأول وأعاد نشر بعض صورها ودعا متابعيه إلى إبلاغ هيئة المستشفيات عنها.

ولم تنصح بعد الأسباب التى جعلتها تُقدم على فعلتها، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأعربت لهيئة عن إدانتها الشديدة لهذه الأفعال، ولفتت إلى أن الموظف المعنية أوقفت على الفور عن العمل وتخضع لإجراءات تأديبية.

وأعلنت النيابة العامة فى ليون أنها فتحت على إثر رفع الدعوى، تحقيقًا بتهمة التعدى على الخصوصية بالتقاط الصور أو تسجيلها أو نقلها.