LinkedIn تقدم ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعى لتحسين الملفات الشخصية

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة LinkedIn التابعة لميكروسوفت عن ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعى تهدف إلى مساعدة المستخدمين فى تحسين ملفاتهم الشخصية ضمن الموقع، ومساعدة موظفى الموارد البشرية فى كتابة إعلانات البحثن عن موظفين.





وتعتمد الأدوات الجديدة على نماذج الذكاء الاصطناعى من OpenAPI، وهى متوفرة مبدئيًا لمشتركى خدمة LinkedIn Premium المدفوعة.

وأشارت LinkedIn إلى أنها تعتمد على نموذج GPT-4 لمساعدة المستخدم فى توليد النصوص المناسبة لتعبئتها فى ملفه الشخصى، ونموذج GPT-3.5 لكتابة إعلانات العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، فأعلنت الشركة عن توفيرها لأكثر من 100 دورة تعليمية فى مجال الذكاء الاصطناعى تتضمن 20 دورة تُركز تحديدًا على مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى، وذلك ضمن خدمتها للدورات LinkedIn Learning، بحسب ما ذكره موقع "ait" التقنى.

ومن المفترض أن يساعد الذكاء الاصطناعى مستخدمى LinkedIn الذين يواجهون صعوبة فى كتابة ملخصات جذابة حول خبراتهم العملية، إذ يقوم النظام تلقائيًا بتحديد مهارات وخبرات المستخدم الأكثر أهمية، لكتابة اقتراحات من شأنها المساعدة فى جعل الملف الشخصى أكثر تميزًا يشكل يعكس أسلوبًا خاصًا بكل مستخدم.