تربة جبل «إيفرست».. أشياء غريبة وجدها العلماء بأعلى قمة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقام بالحثون من جامعة "كولورادو بولدر"، بتحليل عينات من تربة جبل إيفرست، حيث وجدوا حمض نووى ميكروبى مرتبط بالبشر.

وتتضمن الميكروبات التى تم العثور عليها المكورات العنقودية، التى ترتبط بالتسمم الغذائى والالتهاب الرئوى، والمكورات العقدية التى تسبب التهاب الحلق.

وأوضح العلماء أن هذا الاكتشاف يدعم فكرة أن الحياة الفضائية يمكن أن توجد على كواكب متجمدة أخرى.

وقال ستيف شميدت، كبير مؤلفى البحث: "قد نجد الحياة على الكواكب الأخرى والاقمار البارد، سيتعين علينا توخى الحذر للتأكد من أننا لا نلوثهم بأنفسنا"، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

ودرس الباحثون سابقًا، التربة فى أبرد المناطق على وجه الأرض، لكنهم نادرًا ما اكتشفوا كميات كبيرة من الميكروبات المرتبطة بالبشر، ولم يتمكنوا من تحديد هذه الميكروبات بشكل قطعى فى العينات التى تم جمعها فوق ارتفاع 7.9 كيلومتر.

لكن بالنسبة للدراسة الجديدة، قام الفريق الذى يتخذ الولايات المتحدة مقرًا له بتحليل التربة باستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجينى، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتم جمع عيناتهم من ساوث كول فى إيفرست خلال رحلة "ناشيونال جيوجرافيك" و"رولكس بربتشوال بلانيت إيفرست" لعام 2019، التى كانت الأكثر شمولًا إلى جبل إفرست فى التاريخ.

وسافر المستكشفون مع البعثة بعيدًا لجمع عينات التربة، قبل تحليلها فى المختبر.

واستطاع العلماء تحديد أى الميكروبات فاعلة تقريبًا من خلال عينة الحمض النووى التى كانت بحوزتهم، ومن ثم تحديد تنوعها الجينى.