الإفتاء: لا ينبغى للمسلم أن يكون معظم همِّه لذائذ الدنيا والتمتع بشهواتها

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه لا ينبغى للمسلم أن يكون معظم همِّه أن يسعى إلى تحصيل لذائذ الدنيا والتَّمتُّع بما فيها من شهوات، بل عليه أن يكتفى من المتع التى أحلَّها الله له بالقدر المعقول والمشروع الذى به يتحقَّقُ ما يحتاج إليه من الضرورات والحاجيات والتحسينيات التى بها يستمر فى هذه الحياة.





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