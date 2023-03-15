كشفت عنه سامسونج اليوم رسميًا.. مواصفات هاتف Galaxy A54 5G

جدة - نرمين السيد - وأوضحت سامسونج فى منشور على مدونتها أن هاتين الإضافتين الجديدتين لسلسلة Galaxy A، ستساعد المستخدمين على تصوير مقاطع فيديو ثابتة ونقية، والرؤية بوضوح حتى فى ظروف الإضاءة الساطعة، وفعل المزيد من الأشياء التى يحبونها مع عمر بطارية يدوم أكثر من يومين.

ويأتى هاتف Galaxy A54 5G الذى يزن 202 جرام، بسماكة 8.2 ملليمتر، وشاشة Super AMOLED بدقة FHD+، ومعدل تردد عال قدرة 120 هرتز، وميزة تعزيز الرؤية Vision Booster.

ويشبه تصميم الكاميرات الخلفية للهاتف كاميرا Galaxy S23 الرائد، إذ تأتى الكاميرات الخلفية مع حلقات تحيط بها، وتأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ومثبت صورة بصرى OIS، وكاميرا ثانية بدقة 12 ميجابكسل، وهى مخصصة للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثانية فهى تأتى بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهى مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.