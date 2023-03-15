القاهرة الإخبارية- أقفاص جديدة للطيور تسمح باللعب والطيران (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسلط تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على مهارات "أبو هيبة" فى صناعة الأقفاص ذات القمم المقوسة، التى تترك مساحة أكبر للطيران، وهو الأمر الذى يتطلب منه اختيار أنواع محددة من الأخشاب.

ويحرص "أبو هيبة" على فحص الخشب بعناية، للتوصل إلى الأنواع التى تصلح لاستخدامها فى صناعة الأقفاص التى تخدم فكرته وتنفيذها بشكل دقيق.