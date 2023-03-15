جدة - نرمين السيد - وقالت مديرة الأخبار فى قناة "RT Arabic"، مايا مناع، إن: "صفحة RT العربية، التى تضم 17 مليون متابع، غير متوفرة حاليا على فيس بوك، فجأة حجبونا بدون إخطار أو تعليقات". وأشارت إلى أن إدارة الصفحة تقدمت باستفسار لإدارة الدعم الفنى بموقع فيس بوك وفى انتظار الرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يحجب صفحة «RT Arabic» دون سابق إنذار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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