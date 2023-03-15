القاهرة الإخبارية- مصرع وإصابة 15 شخصا تناولوا سلاحف فى تنزانيا

جدة - نرمين السيد - وفي هذا السياق، قال جمعة خطيبو، رئيس قرية بوينى فى جزيرة مافيا، ثالث أكبر جزيرة فى الأراضى التنزانية الواقعة فى المحيط، إن الضحايا قاموا بشراء لحم السلاحف البحرية، ومن المُشتبه بأن يكون لحما ساما، من صيادين مساء السبت، وتناولوه فى الليل.

وأضاف أنه تم نقل المرضى الثمانية إلى المستشفى فى حين وصفت حالتهم بالمستقرة، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".

والجدير بالذكر أن الحكومة التنزانية حظرت استهلاك لحم السلاحف لأسباب تتعلق بالحماية، ولكن بعض الصيادين يبيعونه بشكل غير قانونى، رغم تحذيرات من أن بعض لحومها سامة، ففى أكتوبر الماضى، لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأُصيب 74 آخرون بالمرض بعد تناول لحم السلاحف يُشتبه فى كونها سامة فى منطقة ليندى جنوبى البلاد.