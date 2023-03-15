أسباب بطء شحن هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى وجود عطل فى الكابل أو الشاحن أو منفذ الشحن Lightning.

ومن بين الأسباب الأكثر شيوعا التى تتسبب فى بطء شحن هواتف أيفون:

-تلف الشاحن أو الكابل:

من الممكن أن تتلف الأسلاك الداخلية للكابل نتيجة شده بقوة عند شحن الهاتف أو لف الكابل، لذا يصبح تالفا دون أن نظهر عليه علامات.

-تراكم الغبار فى منفذ الشحن:

يتراكم الغبار والأوساخ فى منفذ الشحن لدى مستخدمى هواتف أيفون، مما يتسبب فى بطء الشحن، ففى معظم الحالات يمكنك توصيل الكابل حتى مع وجود الغبار والأوساخ، وسيبدأ الهاتف بالشحن، ولكن الشحن يكون بطيئا أو يتوقف بعد فترة قصيرة.

-شحن الهاتف لاسلكيا:

يفضل البعض استعمال الشحن اللاسلكى، ولكن يعد ذلك الشاحن أبطأ من السلكى ويستغرق وقتا أطول للوصول إلى نسبة 100%.

-استخدام الهاتف أثناء الشحن:

يتسبب استخدام الهاتف أثناء الشحن فى بطء عملية الشحن، فإذا كنت ترغب فى الوصول إلى نسبة شحن 100% فى أسرع وقت ممكن توقف عن استخدام الهاتف أثناء الشحن.