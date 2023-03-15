بعد نوم العريس.. عروس هندية تلغى فرحها وتطالب بتعويض

جدة - نرمين السيد - ويعد يوم حفل الزفاف من الأيام التى تنتظرها أى فتاة، حتى تطل بالأبيض وتعيش مع من تحب.
ولكن لم تخشى العروس الهندية على إلغاء فرحتها بعد دخول العريس فى نوبة نوم عميقة أثناء تأدية طقوس حفل الزفاف.
وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يرصد العريس أثناء دخوله فى نوبة نوم عميقة لأنه كان فى حالة سكر تام.
وبسبب ذلك السلوك صُدمت العروس وقررت إلغاء حفل زفافها، بالرغم من محاولات العائلة لإكمال الحفل، ولكنها قررت عدم الجلوس وإلغاءه.
وأشار تقرير جاء وفقا لصحيفة "ديلى ميل" إلى أن 95% من عائلة العريس كانوا فى حالة سكر تام، لذا ألغت العروس الحفل وأبلغت الشرطة مطالبة بتعويض عن حفل الزفاف.
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