حيلة بسيطة لـ منع رسائل البريد العشوائية على Gmail

جدة - نرمين السيد - فى المتوسط ​​، يتلقى الشخص 4-5 رسائل غير مرغوب فيها أو رسائل بريد إلكترونى غير مرغوب فيها كل يوم، لذا، فإن حذف كل رسالة واحدة تلو الأخرى غير ممكن، ومع مرور الوقت تتراكم فى مساحة "جى ميل - Gmail" الخاصة بك.

ومع ذلك، هناك بعض الطرق التى يمكنك من خلالها التعامل مع رسائل البريد الإلكترونى العشوائية هذه، حيث يمكنك إما حظر المرسل أو إلغاء الاشتراك أو حتى تصفيته وحذف رسائل البريد الإلكترونى هذه بشكل مجمّع.

فيما يلى بعض الحيل البسيطة لمنع مرسلى البريد الإلكترونى العشوائى أو جميع رسائل البريد الإلكترونى بالجملة:

كيفية منع رسائل البريد الإلكترونى العشوائية على Gmail:

- افتح Gmail الخاص بك.

- انقر الآن على البريد العشوائى الذى تريد حظره.

- بعد ذلك، انقر فوق "المزيد" أو رمز i أعلى يمين البريد.

- انقر فوق "حظر" لمنع المرسل من إرسال أى رسائل بريد إلكترونى إليك فى المستقبل.

- بعد حظر المرسل، سيتم إرسال جميع الرسائل منه تلقائيًا إلى مجلد البريد العشوائى فى Gmail.

يمكنك أيضًا إلغاء حظر المرسل فى أى وقت إذا قمت بحظر شخص ما عن طريق الخطأ.

كيفية إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكترونى الجماعية على جى ميل "Gmail:

- افتح Gmail.

- انتقل الآن إلى بريد المرسل الذى تريد إلغاء اشتراكه.

- بعد ذلك، انقر فوق خيار إلغاء الاشتراك أو تغيير التفضيلات المتاح بجوار اسم المرسل.

- يمكنك أيضًا حظر الرسائل أو وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها.

- سيتم إلغاء الاشتراك فى الرسائل الواردة من المرسل بعد أيام قليلة من اتباع هذه الخطوات.

طريقة استخدام عوامل تصفية Gmail لاكتشاف رسائل البريد الإلكترونى العشوائية:

- افتح Gmail وابحث عن رسائل البريد الإلكترونى لإلغاء الاشتراك فى مربع البحث.

- حدد جميع رسائل البريد الإلكترونى العشوائية التى تريد التخلص منها من قائمة رسائل البريد الإلكترونى الترويجية.

- انقر فوق النقاط الثلاث المتوفرة فى الزاوية اليمنى العليا وانقر فوق "تصفية رسائل مثل هذه".

- اختر الإجراء الذى تريد اتخاذه مع رسائل البريد الإلكترونى العشوائية المستقبلية، مثل "حذفها" أو "وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها" أو "وضع علامة كمقروء" أو "تطبيق التصنيف".

- انقر فوق "إنشاء عامل تصفية" لحفظ الفلتر وتطبيقه على جميع رسائل البريد الإلكترونى المستقبلية مثل هذه.



كيفية حذف رسائل البريد الإلكترونى على Gmail بكميات كبيرة

لحذف جميع الرسائل من البريد الوارد فى Gmail على سطح المكتب أو الهاتف الذكى:

- افتح Gmail فى متصفحك، أو عبر التطبيق فى الهاتف الذكى.

-فى قسم البريد الوارد أعلى اليسار، انقر فوق السهم لأسفل لتحديد كل الرسائل.

- إذا كان لديك أكثر من صفحة رسائل، يمكنك النقر فوق "تحديد جميع المحادثات" بدلاً من ذلك.

- انقر على "حذف" لنقل جميع الرسائل المحددة إلى سلة المهملات.

لحذف الرسائل بشكل مجمّع من فئة معينة:

- افتح Gmail فى متصفحك.

- حدد صفحة الفئة التى تريد حذف الرسائل منها، مثل أساسى أو رسائل ترويجية أو اجتماعية.

- انقر فوق مربع الاختيار فى الزاوية العلوية اليسرى من الرسائل لتحديد الكل.

- انقر على "حذف" لنقل جميع الرسائل المحددة إلى سلة المهملات.

لحذف البريد العشوائى غير المقروء أو رسائل البريد الإلكترونى غير المرغوب فيها بشكل مجمّع:

- افتح Gmail فى أى متصفح.

- فى شريط البحث فى البريد الوارد أو أى فئة أخرى، اكتب "label: uread" واضغط على Enter.

- سيعرض Gmail جميع رسائل البريد الإلكترونى غير المقروءة، ويمكنك أيضًا تحديد الرسالة المقروءة فقط من خلال البحث عن "label: read".

- الآن انقر فوق المربع "تحديد الكل" فى الجانب العلوى من الرسائل ثم "حدد كافة المحادثات التى تطابق هذا البحث".

- اضغط على أيقونة الحذف فى الأعلى.