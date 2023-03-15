Open Health Stack.. جوجل تكشف عن برنامج لتطوير تطبيقات متعلقة بالصحة

جدة - نرمين السيد - وتتضمن أدوات جوجل التى تم الكشف عنها فى الحدث الخاص للشركة "The Check Up" هذا الأسبوع، مجموعة مطور البرامج (SDK) لنظام Android وإرشادات التصميم للتطبيقات الصحية.

وقالت جوجل إن البرنامج يتمحور حول معايير التشغيل البينى للرعاية الصحية السريعة (FHIR)، م يسهل على المطورين التقاط المعلومات، وتم اعتماد FHIR من قبل الكثير من مزودى السجلات الصحية الإلكترونية الرئيسيين (EHR).

يتيح Open Health Stack للمطورين بناء تطبيقات آمنة يمكنها أيضًا العمل فى وضع عدم الاتصال، ودليل تصميم لمساعدة المطورين على تسهيل التقاط البيانات.