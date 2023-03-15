توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 15 مارس 2023.. حظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تفاءل بشأن الحصول على مزايا مالية.. لا تدخل فى جدال مع شخص تعيش معه.. حاول أن تخرج عن إطار التقليد فى العمل وتبتكر حلولا جديدة.

برج الثور

حاول الاستفادة من خبرات الوالدين فيما يتعلق بمشاريعك الجديدة.. اجتهد للانتهاء من القرارات المعلَّقة منذ فترة طويلة.. ابتعد عن الجدال قدر الإمكان مع أى شخص قريب منك.

برج الجوزاء

حاول أن تبعد أى مخاوف عن أطفالك.. حاول الصبر على سلوك شريكك ولا تتخذ أى قرار سريع دون دراسة.. لا تقضِ وقتك المهنى فيما لا ينفع.

برج السرطان

اعمل دائما على تحقيق التحسن فى أحوالك المالية حتى تستطيع شراء العناصر الأساسية.. لا تعتقد أنك من الممكن أن تتعامل مع وظائف مهمة دون مساعدة الآخرين.. حاول التحدث مع شريكك دائما.

برج الأسد

لا تكن مهملا فى تناول الطعام حتى لا يأتى على صحتك بالسلب.. تفاءل بشان وجود عديد من الفرص لكسب المال.. حاول أن تخرج مع شريكك وتتناول عشاءً رومانسيا.

برج العذراء

تفاءل بشأن أخبار سارة بشأن حياتك المهنية.. قد تفسد الكلمات القاسية لشريكك مزاجك حاول تداركها سريعا.. حاول قضاء بعض الوقت مع عائلتك.

برج الميزان

حاول القيام بأشياء لتحسين صحتك ومظهرك.. يمكنك استثمار أموالك فى الأنشطة الدينية وعلى الأرجح ستحصل على السلام والاستقرار العقلى.

برج العقرب

كن متفائلا بشأن الشفاء من الأمراض.. لا تلتفت إلى الأقوال المحبطة فى حياتك المهنية حتى لا تخسر أموالك.. يجب أن تتحلى بالصبر مع الأطفال أو أولئك الذين هم أقل خبرة منك.

برج القوس

حاول بالاستثمار فى الأسهم وصناديق الاستثمار لتحقيق مكاسب طويلة الأجل.. اعمل بجد من أجل رفاهية عائلتك.. حاول أن تتحدث مع شريكك عن أى مشكلة بينكما بهدوء شديد دون شجار.

برج الجدى

حاول التفكير مليًا قبل اتخاذ أى خطوة بشأن حياتك المهنية.. تفاءل بشأن أخبار سارة عن عائلتك وشريكك.. حاول البحث عن فرص جديدة لزيادة دخلك.

برج الدلو

حاول أن تظهر حبك لشريكك مهما كانت الأزمات.. اختر الوقت المناسب للمعاملات المالية ولا تتعجل.. استغل إمكانياتك المهنية فى جلب مزيد من الأموال.

برج الحوت

حاول أن تتعامل مع ضغوطات العمل بهدوء دون توتر.. استمتع بيوم هادئ مع أفراد العائلة.. لا تتسرع فى أى قرار يتعلق بأى أزمة مالية تتعرض لها.