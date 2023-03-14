أكبر من الشمس بـ 30 مرة.. «ناسا» تنشر صورة لنجم شديد السطوع يتوهج فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - نشرت "وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر صفحة "تلسكوب جيمس ويب" الرسمية على موقع "فيسبوك"، لنجم "Wolf-Rayet" شديد السطوع، مضيفة أن "السطوع الطبيعة المؤقتة لأزهار الكرز"، لافتة إلى أن المرحلة التى بها نجم "وولف رايت" هى مرحلة عابرة لا يمر بها سوى بعض النجوم، قبل وقت قصير من انفجارها.





وأوضحت "ناسا" أن نجوم "وولف رايت" فى طور التخلص من طبقاتها الخارجية، مما ينتج عنه هالات مميزة من الغاز والغبار، مضيفة "يُطلق على هذا اسم WR 124"، مشيرة إلى أنه يزيد عن كتلة الشمس بثلاثين مرة، وقد ألقى بالفعل ما يعادل 10 شموس من المواد حتى الآن. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: "يعتبر الغبار جزءًا لا يتجزأ من كيفية عمل الكون، ولكن يوجد غبار فى الفضاء أكثر مما يستطيع علماء الفلك تفسيره، من الأفضل أيضًا ملاحظته فى ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو تخصص ويب، باستخدام Webb، يمكن للعلماء أخيرًا استكشاف ألغاز البيئات المنتجة للغبار مثل WR 124 بالتفصيل".

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