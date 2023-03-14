«أبل» تتيح طريقة جديدة للتسوق لمستخدمى أجهزة آيفون

جدة - نرمين السيد - سيتمكن العملاء من خلال الخدمة المجانية من تصفح أحدث طرازات iPhone، ومقارنة الميزات، وجعل أخصائى Apple يجيب على أسئلتهم ويساعدهم فى العثور على أفضل صفقة من خلال برنامج Apple Trade In أو شركة النقل الخاصة بهم.

يمكن للعملاء أيضًا معرفة المزيد عن ميزات iPhone، والتبديل إلى نظام تشغيل آى أو إس iOS بشكل عام، ويمكنهم الحصول على المساعدة فى مقارنة الهواتف والألوان والأحجام المختلفة والمزيد، كما تقول Apple.

ويبدأ تشغيل الخدمة بدءًا من اليوم تمامًا مع طرح iPhone 14 و iPhone 14 Plus الأصفر الجديد للبيع.