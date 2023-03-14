جدة - نرمين السيد - سيتمكن العملاء من خلال الخدمة المجانية من تصفح أحدث طرازات iPhone، ومقارنة الميزات، وجعل أخصائى Apple يجيب على أسئلتهم ويساعدهم فى العثور على أفضل صفقة من خلال برنامج Apple Trade In أو شركة النقل الخاصة بهم.
يمكن للعملاء أيضًا معرفة المزيد عن ميزات iPhone، والتبديل إلى نظام تشغيل آى أو إس iOS بشكل عام، ويمكنهم الحصول على المساعدة فى مقارنة الهواتف والألوان والأحجام المختلفة والمزيد، كما تقول Apple.
ويبدأ تشغيل الخدمة بدءًا من اليوم تمامًا مع طرح iPhone 14 و iPhone 14 Plus الأصفر الجديد للبيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أبل» تتيح طريقة جديدة للتسوق لمستخدمى أجهزة آيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.