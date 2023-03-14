إذاعة القرآن الكريم: ارفع نفسك عن الزائف من الناس والملوث من العلاقات

جدة - نرمين السيد - قالت إذاعة القرآن الكريم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "إنَّ لنفسَكَ عليكَ حقًا، ومن حقوقها عليكَ ألّا تُهنها، ولا تجعلها تمشى فى دروبٍ لا تليقُ بها، وأن ترفعها عن الزّائف من النّاس، والمُلوّث من العلاقات، وأن تُحمّلها فكرًا تفخَرُ به، وتخوض ميدانًا لو رآكَ فيه النّبىُّ ﷺ لسعد بك، وأن تضعَ رأسكَ على وسادتكَ آخر الليل وكل شىءٍ فيك مطمئن".





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