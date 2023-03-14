رئيس مجلس إدارة «ميتا»: الشركة ستلغى 10 آلاف وظيفة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس إدارة "ميتا" الشركة الأمّ لفيسبوك وانستجرام مارك زوكربيرج، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستلغى 10 آلاف وظيفة إضافية، بعد موجة أولى شملت صرف 11 ألف موظف مطلع نوفمبر الماضى.





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