بعد تغيبها عن ليلة حناء شقيقتها الأميرة.. ولى عهد الأردن: «لقينا سلمى!»

جدة - نرمين السيد - ونشر الأمير الحسين صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" ممازحًا فيه الأميرة سلمى، فكتب: "لقينا سلمى".

وحضرت الأميرة سلمى التى اضطرت إلى التغيب عن حفلة الحناء لانشغالها بدراستها فى الخارج، فى حفل الزفاف الذى أقيم الأحد الماضى، بحسب ما ذكرته "العربية".

وتم عقد قران وزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى على جميل ألكساندر ترميوتس أول أمس الأحد، بحضور العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله.

وبث حفل الزفاف عبر القنوات الرسمية فى الأردن وعبر منصاتها الرقمية، وسط احتفال عائلى.