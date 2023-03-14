مواصفات وسعر ساعة «Noise Scout» للأطفال

جدة - نرمين السيد - وتحمل الساعة الجديدة اسم "Noise Scout" والتى تأتى بشاشة من نوع "LCD" وبقياس 1.4 بوصة بالإضافة إلى دقتها عالية.

وتحتوى الشاشة على كاميرا بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى استمتاعها بمقاومة الماء.

وتزود بعدد من المزايا الصحية، ويتوفر بجهاز استشعار لقياس معدل ضربات القلب ومتتبع النوم وعداد الخطوات، بالإضافة إلى مراقبة العديد من الرياضات وتناول السعرات الحرارية.

وتساعد الساعة فى تذكر المعلومات ومعالجة المهام اليومية، كما يمكن ضبطها فى وضع المدرسى لعدم انشغال الطفل أثناء الدراسة، وتحديد موقع المستخدم والمناطق الآمنة.

وتقترن الساعة ببطارية تبلغ سعتها 680 مللى أمبير فى الساعة، كما أنها مزودة بـ 3 ألعاب مدمجة.

وتطرح الساعة "Noise Scout" بألوان عدة منها البنفسجى والأسود، وبسعر يبلغ 5999 روبية أى حوالى 2200 جنيه مصرى.