جدة - نرمين السيد - فى ثوب أوروبى تتزين بورفؤاد، المدينة الساحلية المصرية التى اكتست جبالها بالملح، فى مظهر بديع جعلها جاذبة للزائرين، وهو ما جعل بورسعيد مقصدا سياحيا مهما فى مصر حافلا بمعالمه، ذات الطابع المصرى الفريد.





جاء ذلك فى تقرير على قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "جبال الملح فى بورفؤاد المصرية.. مشهد جذاب يفضله الزائرون". وجاء فى التقرير، اشتهرت جبال الملح بقوتها الفعالة فى محو الطاقة السلبية من خلال التزحلق والتجول بين جنباتها الساحرة، فى منطقة الملاحات التى يتردد عليها أجناس البشر من مختلف الفئات العمرية، للاستمتاع بأوقاتهم الترفيهية. وأضاف: "لم تقتصر الجبال على كونها نطاقا جماليا، بل تؤسس لقوى اقتصادية هائلة عبر الملح المغسول الذى تصدره للدول الأوروبية، لاستخدامه فى إذابة الجليد، وهو ما وضعها فى مصاف المدن الاقتصادية العامرة بالطبيعة الساحرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملامح أوروبية.. «جبال الملح» أروع المعالم السياحية فى مصر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.